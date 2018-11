Einsegnung der neuen Ruhestätte auf dem Kalvarienberg

Lange dauerten die Planungen für die Einrichtung eines Bestattungswaldes auf dem Kalvarienberg. Mittlerweile ist die Fläche aber eingerichtet.

Vor der Einsegnung beginnt am Freitag, 16. November, um 16 Uhr in der Kalvarienbergkapelle ein kleiner Festakt. Die Feier wird gestaltet durch Pater Jineesh Emmanuel Manganthanath und den evangelischen Pfarrer Clemens Ruhl. Am Samstag, 24. November, wird zudem ein Info-Gespräch auf dem Gelände des neuen Bestattungswalds angeboten. Interessierte können von 11 bis 12.30 Uhr das Gelände besichtigen.

Weitere Informationen zum Prümer Bestattungswald im Internet unter www.pruem.de