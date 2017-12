später lesen Polizei Leuchtröhren und anderer Schrott an der Kreisstraße Teilen

(red/fpl) Die Polizei Prüm sucht nach dem Unbekannten, der in den vergangenen Tagen seinen Müll in die Natur geworfen hat: Nach Angaben der Polizei warf jemand zwischen Duppach und Schwirzheim nahe der Kreisstraße 170 verbotswidrig eine größere Zahl von alten Leuchtstoffröhren und Metallschrott an den Rand einer Wiese.