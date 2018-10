Liberale treten wieder in der VG Prüm an

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 wird die FDP wieder mit einer Liste für den Verbandsgemeinderat in Prüm antreten. Wen die Partei aufstellt, ist allerdings noch nicht klar. Bei einer Vorbesprechung wollen sich die Liberalen auf eine Liste einigen.

An dieser Sitzung am Mittwoch, 24. Oktober, dürfen auch Personen teilnehmen, die keine Mitglieder in der Partei sind. Los geht es um 20 Uhr im Hotel „Zwicker“ in Bleialf. Besucher finden dieses Gasthaus in der Straße am Markt, Hausnummer 2.

Bislang war die Liste der FDP-Mitglieder im Verbandsgemeinderat nur kurz. Den einzigen Sitz der Liberalen im Gremium hat der Brandscheider Jürgen Krämer, der auch der Vorsitzende der Partei im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist.

Krämer hat im Februar den Vorsitz der Kreis-Liberalen übernommen. Seine Vorgängerin, die 80-jährige Bitburgerin Marie-Luise Niewodniczanska hatte sich zuvor aus der Fraktion zurückgezogen.