Liturgischer Gesang trifft auf moderne Popmusik

Pop trifft in Waxweiler auf liturgische Gesänge: Das bulgarische Vokaloktett „The Gregorian Voices“ wird im Rahmen seiner Frühjahrstournee in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer auftreten. Eingeladen wurde der achtköpfige Männerchor von der Pfarrgemeinde Waxweiler. Er wird am Sonntag, 22. April, um 17 Uhr aufreten.