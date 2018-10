Größer gruseln geht nicht

Lützkampen bereitet sich auf eine der meistbesuchten Halloweenpartys in Rheinland-Pfalz vor. Von Frank Auffenberg

Als der Jugendverein Lützkampen vor 20 Jahren die erste Halloween-Party im Dorfgemeinschaftshaus mit 200 Gästen feierte, ahnte noch niemand, dass sich die kleine Sause zu einer der größten Halloween-Partys in Rheinland-Pfalz mausern würde, doch von Jahr zu Jahr stiegen die Besucherzahlen. In der Nacht zu Allerheiligen ist es am Mittwoch, 31. Oktober, nun wieder soweit. Ab 20 Uhr treffen sich dann wieder bis zu 3000 Besucher, um teils mit wohligem Grusel kostümiert zu feiern.

Die Idee zur Gründung vor 20 Jahren ist einfach. Die Lützkämper Dorfjugend besuchte jedes Jahr viele Partys. Aber selbst hatte man nichts zu bieten. So beschloss man, einmal im Jahr soll auch in Lützkampen was los sein. Was gibt es noch nicht – ganz einfach – damals fehlte in der Region eine richtige Halloween-Party. „Wir stecken jedes Jahr sehr viel Leidenschaft und Arbeit in die Party. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Besucher jedes Jahr ein paar Neuerungen entdecken können“, sagt Tobias Thomas, einer der beiden Vorsitzenden.

„Klar sind wir keine große Stadt, doch liegt Lützkampen günstig im Dreiländereck. Wir ziehen jedes Jahr circa 1000 Besucher aus Belgien und 800 Besucher aus Luxemburg an. In Deutschland ist unser Einzugsgebiet von Euskirchen bis Trier. Von Anfang an haben wir auf Besucher aus allen drei Ländern gesetzt“, sagt Achim Freichel, der andere Vorsitzende.

Zur 20. Party blieb man dem Konzept treu: „Von der Jugend, für die Jugend“. So können Vereine und Gruppen sich im Vorfeld auf der Website registrieren, um von diversen Vorteilen zu profitieren. Zehn angemeldete Personen bekommen jeweils Freigetränke im Wert von 20 Euro und kurze Wartezeiten über den Vereinseingang .

Zum Jubiläum bietet der Jugendverein von 20 bis 21 Uhr eine Happyhour (alle Getränke 1,50 Euro) und die ersten 100 kostümierten Besucher erhalten ein Willkommens-Getränk. Musikalisch werden DJ KO:YU, die Lokalmatadoren Music Factory mit DJ Hubbi und KAIKRIZZ aus Belgien der Tanzfläche einheizen.

Karten und weitere Infos im Internet unter: www.halloweenparty-luetzkampen.de