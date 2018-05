später lesen Glaube Seniorenverein lädt ein zur Maiandacht Teilen

Der Seniorenverein in Daleiden hat den Termin für die Maiandacht geändert: Statt am Mittwoch, 9. Mai, ist sie am Mittwoch, 23. Mai, um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. In früheren Zeiten gab es fast in jedem Haus ein „Mee -Altärchen“. In dieser Tradition will der Verein die Andacht begehen, mit einem selbstgestalteten Altar im DGH. Auf dem Programm stehen besinnliche Texte, Marienlieder, Gespräche, Kaffee und Kuchen. Wer Blumen aus dem Garten mitbringen kann, sollte das zwecks Planung kurz mitteilen.