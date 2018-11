später lesen MUSIK Mainzer Hofsänger geben Konzert Teilen

Die Mainzer Hofsänger treten am Freitag, 23. November, um 19 Uhr, in der Karolingerhalle in Prüm auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die breite Palette beliebter Melodien und die gesanglichen Interpretationen haben die Hofsänger bekanntgemacht.