(red) Im Mediencafé für ältere Bürger im Haus der Jugend in Prüm geht es am Mittwoch, 30. Januar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr um neue Technik und neue Medien. Schüler des Beruflichen Gymnasiums Prüm bieten ein Medien-Café als Anlaufstelle für die ältere Generation an.