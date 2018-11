Mediencafé: Senioren lernen von Schülern

Das Mediencafé im Haus der Jugend in Prüm geht in die zweite Runde.

Am Mittwoch, 28. November, ab 15 Uhr bieten wieder Schüler des Beruflichen Gymnasiums Prüm einen Info-Tag für Senioren an, die neue Dinge über Digitales lernen wollen. Das Projekt steht unter dem Titel „Digital in jedem Alter“. In einer Betreuung durch die Schüler wird sowohl auf technische Probleme als auch den Umgang mit Smartphone, Tablet, Notebook oder PC eingegangen und Hilfestellung beim Herunterladen von Apps gegeben. Eine telefonische Voranmeldung im Haus der Jugend (06551/6346) ist erwünscht.