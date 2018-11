später lesen MUSIK Mozart, Schubert und Haydn Teilen

(red) Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter Dirigent Georg Mais und Violinistin Dorothea Stepp gestalten drei Konzerte im Rahmen der Mozartwochen: am Freitag, 16. November, 20 Uhr, in der Gerolsteiner Erlöserkirche, am Samstag, 17. November, um 20 Uhr im Kloster Steinfeld, am Sonntag, 18. November, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St.