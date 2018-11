später lesen Musik Musiker treffen sich in Prüm Teilen

(red) Am kommenden Wochenende findet das Ü-30-Seminar des Kreismusikverbands Bitburg-Prüm in Prüm statt. Von Freitagabend bis Sonntag werden mehr als 100 Musiker aus dem Eifelkreis und darüber hinaus in der Jugendherberge in Prüm gemeinsam Musik machen.