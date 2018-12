(red) Die Musikschule Kalimba präsentiert erneut das Musical „Gustav Klimt“ in Prüm. Die mehr als 30 Akteure proben erneut mit vollem Einsatz Töne, Texte, Songs, Dialoge, Szenen sowie Choreografien, um den Zuschauern einen möglichst authentischen Einblick in das Leben und die Zeit des sensiblen Künstlers geben zu können.

Termine sind am Samstag, 12. Januar, 19 Uhr, und Sonntag, 13. Januar, 17 Uhr, in der Kapelle des Konvikts in Prüm. Die Live-Band unterstützt Sänger und Ensemble durch die musikalische Vielfalt dieses Musicals.

Karten (18/15 Euro) gibt es im Vorverkauf: Buchhandlung Hildesheim, Prüm; Musikschule Kalimba, Prüm; Reservierungen sind möglich per E-Mail an:

petra@musikschule-kalimba.de