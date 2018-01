Musikverein im Islek wählt einen neuen Vorstand

(fpl) Neue Führungsriege: Der Musikverein Olmscheid-Jucken hat einen neuen Vorstand gewählt. Franz-Josef Metz hat den Vorsitz aus zeitlichen Gründen nach 30 Jahren abgegeben. Nachfolger ist Richard Schares.

Ihr Name

(fpl) Der Musikverein Olmscheid-Jucken hat einen neuen Vorstand gewählt. Nach 30 Jahren großen Engagements hat Franz-Josef Metz den Vorsitz aus zeitlichen Gründen abgegeben. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder Richard Schares. Er führt den Verein jetzt ins Jubiläumsjahr 2018, in dem man das 90-jährige Bestehen feiert. Einige Höhepunkte stehen bereits fest, darunter das Konzert auf der Kirmes am 21. April und das Laurentiusfest am zweiten Augustwochenende.

Außerdem im neuen Vorstand: Tamara Dimmer, Bianca Thurmann, Sarah Pauls-Schuh, Leon Hennes, Tanja Schenten und Jennifer Jost.