Musikalische Reise ins Land der Dinosaurier

Der Musikverein Schönecken lädt für Samstag, 6. Januar, zum Neujahrskonzert mit vielen Gästen ins Forum ein.

Das alte Jahr hat sich gerade verabschiedet und schon steht ein erster Termin 2018 an, den sich Musikliebhaber bereits in ihrem Kalender dick unterstreichen sollten: Der Musikverein Schönecken lädt für Samstag, 6. Januar, wieder zu einem Neujahrkonzert ein. Dafür hat das Jugendorchester des Vereins in diesem Jahr eine Spielgemeinschaft mit dem Jugendorchester Niederlauch geschlossen. Unter fachkundiger Leitung von Andreas Brauns und Jan Loscheider wird das Konzert um 20 Uhr im Forum im Flecken eröffnet. Auf dem Programm stehen musikalische Motive aus dem Dinosauerierklassiker Jurassic Park und dem Dschungelbuch sowie ein flottes Posaunensolo.

Das Gesamtorchester unter der Leitung von Sandra Cento präsentiert zudem ein abwechslungsreiches Programm mit einem Schwerpunkt auf Filmmusik und einem weiteren auf Rock- und Popmusik. Aber auch Liebhaber volkstümlicher Blasmusik kommen auf ihre Kosten. Musikalische Gäste sind 50 Sänger der Kirchenchöre Schönecken und Lasel sowie des Prümtalchores Waxweiler. Sie werden zwei Stücke mit dem Orchester aufführen – darunter eine Eigenkomposition der Dirigentin. Übrigens: Wer noch nie eine Harfe aus der Nähe gesehen hat, sollte sich das Konzert nicht entgehen lassen. Der Eintritt kostet 8 Euro, Jugendliche von 12 bis 16 Jahren zahlen 4 Euro, für Kinder ist die Veranstaltung kostenfrei.

Infos: : www.musikverein-1849ev-schoenecken.com