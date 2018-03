Musikverein wählt neuen Vorstand

Der Musikverein Olmscheid-Jucken hat bei seiner Jahreshauptversammlung den Vorstand neu gewählt. Nach 30 Jahren mit großem Einsatz und Engagement hat Franz-Josef Metz den Posten des Vorsitzenden nun aus zeitlichen Gründen und auf eigenen Wunsch abgegeben.

Ihr Name

Der Musik verein Olmscheid-Jucken hat bei seiner Jahreshauptversammlung den Vorstand neu gewählt. Nach 30 Jahren mit großem Einsatz und Engagement hat Franz-Josef Metz den Posten des Vorsitzenden nun aus zeitlichen Gründen und auf eigenen Wunsch abgegeben.

Neuer Vorsitzender ist Richard Schares. Er führt den Verein ins Jubiläumsjahr 2018, in dem der Verein seinen 90. Geburtstag feiert.

Deshalb ist Etliches in Planung, unter anderem das Jahreskonzert auf der Kirmes am 21. April. Außerdem wird der Verein am ersten Wochenende nach den Sommerferien, vom 10. bis 12. August, das Laurentiusfest ausrichten.