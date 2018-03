MV Eschfeld unter neuer Führung

(red) Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Jürgen Kolf zum Vorsitzenden des MV Eschfeld gewählt. Er übernimmt nun das Amt von Steffi Ritter, die neun Jahre erfolgreich und selbstlos den Verein leitete. Des weiteren wurden Gabi Leifgen (Kassiererin), Irene Cales (Schriftführerin), Moritz Bodden (Jugendwart), Peter Weiß (stellvertretender Vorsitzender und Beisitzer) sowie Steffi Ritter (Beisitzerin) in den neuen Vorstand gewählt. Am 16. und 17. Juni findet das Musikfest in Eschfeld statt.⇥ Foto: Musikverein