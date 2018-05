später lesen Kultur Nächste Etappe beginnt bald im Kunstparcours Teilen

Die laufende Ausstellung im Schönecker Kunstparcours geht zu Ende am Sonntag, 3. Juni. Am Wochenende darauf beginnt die nächste Runde. Ab Samstag, 9. Juni, sind dann Arbeiten folgender Künstlerinnen zu sehen: Malerei von Brigitte Knühl-Fiege aus Bitburg im Alten Amt; Zeichnungen und Radierungen der Bitburger Grafikerin Ulrike Stolze in der Burgkapelle; Farbradierungen und Holzschnitte von Dragana Bojic aus Verviers und Biljana Vukovic aus Belgrad in der Blauen Galerie; Objekte aus Klöppelspitze von der Belgierin Elvira Fraikin-Peeren in der Handweberei Thome.