später lesen Landfrauen Nähkurse bei den Landfrauen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Landfrauen Prüm bieten zwei Nähkurse an. In Sellerich beginn der Kurs, der über sechs Termine mit jeweils drei Stunden geht, am Mittwoch und geht von 19 bis 21.15 Uhr. In Wallersheim gibt es ebenfalls sechs Termine ab dem 7. Mai jeweils montags von 19 bis 21.15 Uhr. Für alle, die noch nie an der Nähmaschine gesessen haben, die alte Kenntnisse auffrischen möchten und die gerne in Gesellschaft nähen, ist dieser Kurs genau das Richtige.