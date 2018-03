später lesen Vereine Neue Aerobic- und Step-Aerobic-Kurse Teilen

(red) Der Ski-Klub Prüm bietet einen neuen, zehnteiligen Aerobic-Kurs an: Beginn ist am Mittwoch, 10. Januar, 18.30 Uhr, in der Turnhalle der Bertrada-Grundschule Prüm. Im Anschluss um 20 Uhr beginnt der Step-Aerobic-Kurs, der insgesamt ebenfalls an zehn Abenden läuft. Der Ski-Klub Prüm bietet diese Kurse kostenlos für Mitglieder an, Nichtmitglieder zahlen 25 Euro.