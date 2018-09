später lesen Kirche Neue Orgel im Vinzentinerkloster FOTO: TV / Friedrich Ledermann FOTO: TV / Friedrich Ledermann Teilen

(red) Zur Orgelweihe in der Kapelle des Vinzentiner-Ordens in Niederprüm hat der Ordensobere, Provinzial Eugen Schindler (Wien), rund 100 Gläubige begrüßt. Pater Christian Rolke schaltete dann die Orgel ein und und begann mit dem ersten Lied. Die Vinzentiner sind sehr froh, jetzt ein so gutes Instrument in ihrer Hauskapelle zu haben.