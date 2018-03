später lesen Sport Neuer Fitness-Kurs in Waxweiler Teilen

Der SV Lünebach bietet wieder einen Fitness-Kurs in der Turnhalle Waxweiler an, mit Übungen für den ganzen Körper. Beginn ist am Mittwoch, 17. Januar, 20 Uhr, danach folgen im Wochentakt neun weitere Einheiten.