Der weiße Rosenmontag

Jecken, zieht euch warm an: Die Schneefälle aus der Nacht und am Rosenmontagmorgen haben der Eifel ein dichtes, weißes Kleid verpasst. Die Räumdienste sind überall unterwegs, dennoch waren am frühen Morgen noch nicht alle Straßen problemlos befahrbar, teils war man auf jungfräulichem Schnee unterwegs.

Das Wetter soll sich zur Tagesmitte hin bei Temperaturen um den Gefrierpunkt etwas bessern, sogar die Sonne will sich angeblich zeigen. Bis dahin gilt: vorsichtig fahren.

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

Immerhin: Bei der Polizei Prüm sind am Morgen keine wetterbedingten Unfälle verzeichnet. Die Beamten in Daun nahmen in der Nacht drei kleinere Havarien auf, bei denen Autos von der Fahrbahn geraten waren, niemand wurde verletzt. In Bitburg waren bis kurz nach 10 Uhr keine wetterbedingte Unfälle registriert.

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV