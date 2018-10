später lesen SOZIALES Neues Wohnen: Workshop für alle Teilen

Der SPD-Stadtverband Bitburg bietet zum Thema „Wohnen im Wandel“ einen Workshop für Bürger an. Bei dem Termin am Donnerstag, 8. November, geht es ab 18.30 Uhr im Eifelbräu in Bitburg um neue Wohnkonzepte.