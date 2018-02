später lesen Finanzen Neun Millionen Euro für Eifeler Hospitäler Teilen

Die Landesregierung stellt in diesem Jahr den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 66 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll in Bau-Investitionen fließen (TV von gestern). Neun Millionen davon gehen in die Eifel: Wie der Landtagsabgeordnete Nico Steinbach (SPD) gestern mitteilte, erhält das Marienhaus-Klinikum in Bitburg in diesem Jahr eine Landesförderung in Höhe von fünf Millionen Euro, das St.-Joseph-Krankenhaus in Prüm vier Millionen. In Bitburg soll das Geld den ersten Bauabschnitt für die Erweiterung der Operationssäle und in Prüm die Modernisierung der OP-Abteilung mitfinanzieren.