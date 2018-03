Nikolaus spendet für krebskranke Kinder

(red) Kali Lenerz ist seit 16 Jahren als Nikolaus in Schö­necken, den umliegenden Dörfern, in Trier, Mertesdorf oder Luxemburg unterwegs. Mit dem Geld, das er für seine Besuche erhält, unterstützt seit vielen Jahren den Förderverein krebskranker Kinder Trier, der Kindern und ihren Familien auf der Kinderkrebsstation des Mutterhauses hilft. Dieses Jahr kamen 1300 Euro zusammen: Hausbesuche, Firmenbesuch in Luxemburg, Vereine oder auch private Feiern wie bei Renate Mayer in Schönecken, wo 150 Euro gespendet wurden. Auch die Spende des Schönecker Gewerbevereins auf dem Weihnachtsmarkt für den Auftritt des Nikolaus floss in die Summe ein.