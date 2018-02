Unbekannter stiehlt Mofaroller vor Bahnhof in Jünkerath

Ein Mofa-Roller „Keeway“ ist am Bahnhof Jünkerath gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war das Fahrzeug im Laufe des Samstags, 3. Februar, zwischen 9 und 18.50 Uhr, auf dem Parkplatz am Bahnhof Jünkerath abgestellt worden. Es war auch abgeschlossen. Der Roller ist silbern mit einer schwarzen Front.

Hinweise erbittet die Polizei Prüm unter Telefon 06551/9420.

