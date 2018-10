Aktivitäten für Senioren

(red) Das Alten- und Pflegeheim „Herz-Jesu“ in der Trierer Straße 12 bis 14 bietet regelmäßig verschiedene öffentliche Aktivitäten an.

Sie sind für alle Senioren zugänglich und kostenfrei. Angeboten werden: Bewegungsübungen (an jedem ersten Dienstag im Monat), Sitztanz (an jedem zweiten Dienstag im Monat), Fingergymnastik (an jedem ersten Freitag im Monat), Chorsingen (an jedem vierten Montag im Monat).

Diese Veranstaltungen finden jeweils von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Kegeln ist an jedem Freitag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Info: Telefon 06554/180.

Senioren, die in der VG Arzfeld wohnen, können den Bürgerbus zur An- und Rückreise kostenlos nutzen. Dazu ist eine Anmeldung unter Telefon 06550/974-122 oder 06550/974-140 erforderlich.