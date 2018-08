später lesen WELTLADEN Ökumenischer Tag der Schöpfung Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen regt ein bewußtes Begehen der Schöpfungszeit an und bereitet am Freitag, 7. September, 19 Uhr, auf den Erntedanktag vor. In Prüm gibt es zu Beginn dieser sogenannten Schöpfungszeit einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in der Hillstraße.