Taizé-Gebet heute in der Abteistadt

Das nächste ökumenische Taizégebet mit Texten, Liedern und Segenszuspruch ist am heutigen Mittwoch, 28. Februar, um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche in der Hillstraße. Die Evangelische Kirche und die Katholische Pfarreiengemeinschaft Prüm laden gemeinsam dazu ein.