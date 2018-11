später lesen Kultur Orchester gibt Konzert in Waxweiler FOTO: TV / Helmut Voith FOTO: TV / Helmut Voith Teilen

(red) Seit seiner Gründung gehört das Festival Mozartwochen Eifel zu den bedeutendsten Kulturereignissen in der Großregion. Am Sonntag, 18. November, steht um 17 Uhr ein hochklassiges Konzert in Waxweiler auf dem Programm.