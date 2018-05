später lesen Konzert Orgelkonzert in der evangelischen Kirche Prüm Teilen

Twittern

Teilen



Die Evangelische Kirchengemeinde Prüm lädt zum zweiten Orgelkonzert des Jahres ein – am Samstag, 5. Mai, 18 Uhr, in der Kirche in der Hillstraße. „Made in Germany – leicht und beschwingt durchs Jahr“, so hat Kirchenmusikdirektor Thomas Schmidt den Abend überschrieben. Der Ausbildungsleiter für evangelische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz Köln spielt Werke von Georg Friedrich Händel, Fanny Hensel-Mendelssohn, Johann Gottfried Walther und eigene Kompositionen.