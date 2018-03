Zu einem Orgelkonzert mit Michael Porr, dem Kantor der Bielertkirche in Leverkusen, lädt die evangelische Pfarrgemeinde Prüm ein, und zwar am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr. Porr spielt in der evangelischen Kirche in der Hillstraße Musik von Johann Sebastian Bach, Nicolaus Bruhns, Vincenzo Bellini und eigene Improvisationen. Der Eintritt ist frei.