Sauber ins Städtchen: Die reinigende Kraft des Frauenschuhs

Die Basilika-Sanierung: Sie wird einen schmerzhaften Batzen teurer als gedacht – vermutlich mindestens eine halbe Million Euro (der TV berichtete). Doch Hilfe kommt von vielen Seiten. Unter anderem, wie ebenfalls berichtet, von Holger Simon, Fagottist an der Deutschen Oper Berlin, der am Samstag, 1. September, 20 Uhr, im Fürstensaal des Regino-Gymnasiums ein Konzert leitet.

Wilhelm Husch, der Vorsitzende des Pfarrverwaltungsrats, sagt außerdem gegenüber dem TV, dass nach unserem Artikel vorletzte Woche bereits eine Reihe neuer Spenden eingegangen seien.

Sehr erfreulich ist das natürlich. Aber sie brauchen mehr. Und deshalb haben sich Monika Rolef und ihre engagierten Kolleginnen von der Initiative Frauenschuh wieder eine neue Aktion ausgedacht – zum anstehenden Pfarrfest am verkaufsoffenen Prümer Sonntag, 9. September.

An diesem Tag nämlich bieten die Pfarrvertreter ausnahmsweise den Besuchern Führungen durch die Baustelle an. Und weil es drinnen in der Kirche staubt und schmutzig ist, sollen alle hinterher wieder blitzblank gemacht werden: Das übernimmt die Initiative Frauenschuh. „Wenn die Besucher aus der Kirche kommen, wollen wir sie sauber machen“: sagt Monika Rolef. „Damit die Leute auch proper und picobello in die Stadt gehen können.“

Die freundlichen Reinigungskräfte der Initiative werden sich dann also ihre Schürzen umbinden und die Gäste von Schopf bis Schuh abstauben. „Wir machen das alles wieder in Ordnung. „Das ist doch was“, sagt Monika Rolef.

Kostenlos ist es zwar auch, aber die Damen würden sich doch freuen, wenn die Abgestaubten einen kleinen Obolus in die Pfarrkasse entrichteten – natürlich für die Basilika.

Das Pfarrfest beginnt um 10.30 Uhr draußen vor der Kirche mit einem festlichen Hochamt, der Musikverein spielt, danach sollen die Führungen beginnen. Vermutlich gegen 13 Uhr, sagt Wilhelm Husch: „Wir werden das übers Mikrofon ansagen.“ Die Gäste können dann in Zwölfergruppen hinein in die Kirche, mit dabei sind Vertreter der Pfarrei und Anna Filzen vom Architekturbüro Berdi in Bernkastel. „Das ist unsere gute Seele, die sich um alles kümmert“, sagt Wilhelm Husch.

Das Prümer Pfarrfest ist am Sonntag, 9. September, gleichzeitig sind in der Stadt die Geschäfte geöffnet.