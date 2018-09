Pilger gehen nach Echternach

(red) Die Pfarrei Waxweiler empfing die Pilger und Brudermeister der „Fußwallfahrt Prüm-Waxweiler zur Echternacher Springprozession“, deren Ursprung der Sage nach in der Prümtalgemeinde begründet ist.

So jedenfalls steht es auf einer Sandsteintafel an der dortigen Pfarrkirche. Ortspfarrer Georg Josef Müller freute sich auf den Besuch von Monsignore Andreas Heinz aus Auw an der Kyll, der Ehrendomherr an der Kathedrale „Unserer Lieben Frau“ in Luxemburg ist. Zudem war der Jugendkaplan aus Luxemburg, Michel Remery, angereist. Besonderer Ehrengast im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit war der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Hollerich. Bereits seit fast 20 Jahren ist er der Pfarrei Waxweiler verbunden. Es sei ein Beten mit den Füßen, was auch der heilige Willibrord zu seiner Zeit getan habe. Hollerich erfreute sich an der hohen Zahl der Jugendlichen, die die Prozession begleiten. Nach einem Gottesdienst mit anschließendem Frühstück setzten die Pilger die Fußwallfahrt nach Echternach fort. ⇥Foto: Michael Fischer