Plötzlich sind alle mit dabei

Der Büdesheimer Dorf-Check zeigt Wirkung. Unter anderem lädt man erstmals zu einem Weihnachtsmarkt ein. Frank Auffenberg

Büdesheim Stärken erkennen, Schwächen analysieren und möglichst viele Dorfbewohner mit einspannen: Das Konzept des "Zukunfts-Check Dorf" ist denkbar einfach und kommt gut an. Aus ursprünglich acht Pilotteilnehmern sind mittlerweile 170 Gemeinden geworden sind, die sich der Initiative des Eifelkreises angeschlossen haben (der TV berichtete).

Dass tatsächlich die Gemeinschaft wie erhofft gestärkt wird, ist im Moment in Büdesheim zu beobachten. Am Samstag, 2. Dezember, laden Zukunftschecker und Gemeinde nämlich erstmals zum feierlichen "Weihnachtsbaumerleuchten" ein. Das Projekt ist direkt aus dem Zukunfts-Check heraus entstanden. "Im Grunde wird es eine Mischung aus Dorffest und Weihnachtsmarkt", sagt Martin Lambertz, Mitglied der Dorf-Check-Gruppe "Tourismus und Soziales". Versuchsweise habe man - auch um einen Überblick über den Zuspruch zu bekommen - im August zu einem ersten Planungstreffen eingeladen. "Wir waren selbst verwundert, wie viele Büdesheimer sich dann mit tollen Ideen in die Sache einbringen wollten."

Mittlerweile scheint das ganze Dorf in Vorbereitungslaune zu stecken. "Es gibt eine Gruppe von Budenbauern, die Freiwillige Feuerwehr macht die Bewirtung, der Musikverein bereitet ein kleines Programm vor und der Angelverein räuchert Forellen. Die Frauengemeinschaft wiederum ist mit frischen Waffeln dabei, mehrere Männer haben sich zu einer Gruppe zusammengefunden, die Holzarbeiten zur Vorweihnachtszeit macht." Ein lockerer Frauenverbund wiederum habe diese Arbeiten dann noch verziert und stecke Adventskränze. Selbst die Rüdesheimer Kinder seien bereits fleißig am Basteln. "Irgendwie ist das ganze Dorf mittlerweile mit eingespannt", sagt Lambertz.

Und wie steht es um die Arbeit im Dorf-Check? "Die läuft. Wir haben uns mit den Gruppen mittlerweile mehrfach getroffen und Handlunsgfelder ausgemacht. So richtig kann es weitergehen, wenn wir uns bei dem bald anzusetzenden Abschlusstreffen wieder zusammenfinden."

Das "1. Weihnachtsbaumschmücken" beginnt am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr am "Weihnachtsbaum" in der Büdesheimer Dorfmitte.

Extra: AUS ZUNÄCHST ACHT TEILNEHMERN WERDEN 170



Die Initiative "Zukunfts-Check Dorf" des Eifelkreises ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und den damit verbundenen Herausforderungen für den ländlichen Raum entstanden. Mit dem Programm sollen Orte ihre Schwächen und Stärken selbst ermitteln und daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Von 2012 bis 2014 ging der sogenannte Dorf-Check in einer Modellphase mit Unterstützung des Landes an den Start. Im ersten Durchgang nahmen acht Gemeinden daran teil. Wegen des großen Erfolgs wurde die Initiative schließlich weitergeführt - zunächst beschränkt auf eine Teilnehmerzahl von 100 Gemeinden. Das Ganze lief aber weiter so erfolgreich, dass auch andere Orte Interesse zeigten. Weil das Land die Initiative weiterhin unterstützt, konnten inzwischen 170 Dörfer in das Programm aufgenommen werden.