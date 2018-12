Die Polizei Prüm hat in den vergangenen Tagen mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen: Bei einem wurde in der Nacht auf Freitag Drogeneinfluss festgestellt, als er in der Verbandsgemeinde Obere Kyll unterwegs war. Er hatte Cannabis konsumiert. Außerdem wurde bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer ein offener Haftbefehl festgestellt. Er bezahlte seine Strafe, danach durfte er weiterfahren. In der Nähe von Habscheid wurde bei Verkehrskontrollen in der Nacht zu Samstag ein Fahrer gestoppt, der angetrunken war. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und kassierten den Führerschein ein.