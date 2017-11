später lesen Polizei Prüm sucht flüchtigen Autofahrer Teilen

Stadtkyll (fpl) Wie die Polizei Prüm am Mittwochabend mitteilt, beging ein bislang unbekannter Autofahrer bereits am Donnerstag, 16. November, zwischen 9 Uhr und 16 Uhr in Stadtkyll Unfallflucht. Zuvor hatte er mit seinem Wagen auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen dem Friseursalon Haarkult und der Schreinerei Görres in der Auelstraße einen geparkten Opel Astra an der Fahrerseite über beide Türen hinweg beschädigt.