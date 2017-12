später lesen Unfallflucht Unbekannter knallt in Sellerich gegen Automaten Teilen

Und noch eine Unfallflucht, diesmal wurde sie in Sellerich begangen: Wie die Polizei Prüm am Dienstag mitteilt, ist zwischen Donnerstag, 7. Dezember, 22 Uhr, und Freitagmorgen ein Zigarettenautomat am Gemeindehaus in der Hauptstraße von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Der Verursacher machte sich nach der Kollision ebenfalls davon.