Die Polizeiinspektion Prüm sucht den Verursacher einer sehr langen Ölspur, die am Freitag, 7. September, gegen 13.40 Uhr auf der B♦410 in Prüm entdeckt worden war. Die Ölspur zog sich in Richtung Niederprüm und führte über das Ausstellungsgelände bis zur Straße Zum Grünen Sitz K♦182.