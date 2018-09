später lesen Polizei Polizei sucht Diebe von Blumenkästen Teilen

(red) Zwei bepflanzte Blumenkästen sind in der Nacht auf Sonntag in der Habscheider Straße in Pronsfeld gestohlen worden. Im Verdacht stehen laut Polizei Jugendliche, die nachts durch den Ort gezogen seien und gegrölt haben sollen.