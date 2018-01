später lesen Polizei Polizei sucht flüchtigen Autofahrer Teilen

Die Polizeiinspektion Prüm sucht einen Autofahrer, der bereits in der Nacht zum Samstag, 30. Dezember, in Schönecken Unfallflucht begangen hat. Der gesuchte Fahrer eines vermutlich blauen BMWs hat in der Straße Hühnerbach die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen die Ecke einer mit Betonsteinen ausgearbeiteten Grundstücksmauer mit Metallgeländer geprallt. Er verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.