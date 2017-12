Unbekannter Täter zersticht Autoreifen in Arzfeld

Die Beamten der Polizei Prüm suchen einen unbekannten Täter, der am Wochenende in Arzfeld Reifen zerstochen hat.

Die Beamten der Polizei Prüm fahnden nach einem Reifenstecher, der am Wochenende in Arzfeld sein Unwesen getrieben hat: Wie die Inspektion am Montag mitteilt, habe ein Unbekannter am Sonntag, 10. Dezember, zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr die Vorderreifen eines auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank Westeifel abgestellten Audi zerstochen.

Die Polizisten bitten um Zeugenhilfe und fragen, wer etwas beobachtet hat, das mit dem Fall zu tun haben könnte.

Zeugenhinweise an die Polizei Prüm unter Telefon 06551/9420.

(fpl)