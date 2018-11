später lesen Polizei Polizei sucht Unfallflüchtigen in Weinsheim Teilen

(red) Auf einem Parkplatz in Weinsheim in Höhe der Heiligenstraße, Einmündung Dausfelder Straße, hat am Dienstag im Zeitraum von 8 bis 16.30 Uhr ein Unbekannter ein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Telefon 06551/942-0, oder pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.