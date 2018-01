später lesen Karneval Prinz Martin hat das Karnevalsgen FOTO: Karin Clemens / TV FOTO: Karin Clemens / TV Teilen

(red) Nun ist das Geheimnis gelüftet. Sitzungspräsident Tobias Spoo proklamierte Prinz Martin I. zum Prinz 2018. Nach seinem Großvater Ernst I. im Jahr 1972 und seinem Vater Günter I. 1990 übernimmt nun Prinz Martin I. (Hoffmann) in dritter Generation das närrische Zepter in Wallersheim. An seiner Seite ihre Lieblichkeit Prinzessin Janina I. (Hoffmann). Viele Garde-und Showtänze , lustige Reden und Sketche sorgten im vollbesetzten Bürgerhaus für eine ausgelassene Stimmung. Zum Finale wurde es nochmal richtig laut im Saal, als die neuformierte Wallersheimer Kölschrockband „Schabau“ mit Prinz Martin am Schlagzeug die Wallersheimer Hymne anstimmte und alle im Saal mitsangen.