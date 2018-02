später lesen Glaube Prozession zum Heiligenhäuschen FOTO: Michael Fischer / tv FOTO: Michael Fischer / tv Teilen

(red) Die Pfarrei lädt am Freitag, 16. März, zur Kreuzwegprozession ein. Beginn ist um 17 Uhr an der Pfarrkirche. Ziel ist das im Jahr 1774 erbaute Heiligenhäuschen in der Pintesfelder Straße.