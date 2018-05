Die Pfarreiengemeinschaft lädt alle Gläubigen am Sonntag, 13. Mai (Muttertag), zur Prozession zur Mariensäule auf den Eichelsberg ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche in Waxweiler. An der Mariensäule hält Pfarrer Georg Josef Müller eine Andacht. Interessierte können auch mit dem Auto direkt zur Mariensäule (an der Landesstraße 10 zwischen Waxweiler und Lascheid) fahren.