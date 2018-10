Die Polizei sucht den Fahrer eines Sattelzugs, der in Prüm ein Schild beschädigt hat.

Ein Sattelzug hat an der Einmündung B410/Heldstraße in Prüm am Freitag ein Schild touchiert und beschädigt. Das teilt die Polizei mit, die jetzt Zeugen sucht.

Hinweise nter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de.