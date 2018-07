Die Ritzstraße in der Prümer Innenstadt ist wieder befahrbar

Für die weiteren Bauarbeiten an der unteren Hahnstraße, vom neuen Kreisverkehr bis zum Gasthaus „Zur alten Abtei“, gilt bis voraussichtlich Ende September dort eine Einbahnstraßenregelung. Der Verkehr aus Richtung Ritzstraße wird in Richtung Kreisel geleitet, wer in in Richtung Ritzstraße muss, wird vom Kreisel durch die Bahnhofstraße und den Gerberweg umgeleitet. In der unteren Hahnstraße darf in dieser Zeit einseitig geparkt werden: 30 Minuten lang, mit Parkscheibe.