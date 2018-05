Prümer Klapperkinder helfen in Bolivien

(red/fpl) Die Prümer Klapperkinder waren in der Karwoche wieder unterwegs – für einen würdigen Zweck: Sie haben 681 Euro gesammelt und das Geld an das Internat in Monteagudo überwiesen, wo die Prümerin Ann-Kathrin Maria Wehse zurzeit als „Missionarin auf Zeit“ tätig ist. Das Geld aus der Klapperaktion ist inzwischen in Bolivien angekommen und wird dort dringend benötigt. Das Foto zeigt die Internatsschülerinnen in Monteagudo mit Ann-Kathrin Maria Wehse. Info per E-Mail: annkathrinmaria@gmail.com ⇥Foto: privat