Sternwallfahrt führt nach Weinsheim

Die Pfarreiengemeinschaft Prüm lädt zum gemeinsamen Pilgern am Sonntag, 26. August, ein.

„Herausgerufen – Vielfalt wagen – neue Wege gehen“ lautet das Motto einer Sternwallfahrt, zu der die Pfarreiengemeinschaft Prüm für Sonntag, 26. August, einlädt. Über fünf offizielle Routen soll es dann gemeinsam nach Weinsheim gehen, wo Weihbischof Franz Josef Gebert um 17 Uhr einen abschließenden Freiluft-Gottesdienst halten wird.

Um möglichst viele Gläubige aller Altersgruppen anzusprechen und zu motivieren, werden fünf Routen vorgeschlagen, es steht aber natürlich allen Besuchern frei, auch ihren eigenen Weg nach Weinsheim zu finden.

Die leichteste Strecke ist interessant für Familien. Sie beginnt um 13 Uhr in Schwirzheim und ist sechs Kilometer lang. Gegen 14.15 Uhr können sich Mitwanderer in Gondelsheim anschließen. Ebenfalls einfach ist die Route ab der Olzheimer Kirche. Sie führt von 14 Uhr an über sieben Kilometer nach Weinsheim. Auch dabei kann man später einsteigen – diesmal um 15.15 Uhr an der Willwerather Kapelle.

Etwas geübter sollten die Pilger sein, die sich für die mittlere Strecke entscheiden. Sie treffen sich um 12.30 Uhr in Rommersheim und gehen über etwa neun Kilometer. Ein Einstieg wird für diese Wanderung um 14 Uhr in Fleringen an der Kirche angeboten.

Die längste Wallfahrtsstrecke führt von Weinsfeld über Prüm zum Gottesdienstplatz. Ihre Länge beträgt zwölf Kilometer. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Kirche. Zusteiger können gegen 14.15 Uhr am Prümer Gerberweg hinzukommen.

Wer alle Orte besuchen mag, kann auch an der Radwallfahrt teilnehmen. Sie beginnt um 13 Uhr am Gemeindehaus in Weinsheim und führt über etwa 37 Kilometer. Wer nicht an der Wallfahrt, aber am Gottesdienst teilnehmen möchte, kann sich gegen 17 Uhr hinter dem Weinsheimer Gemeindehaus anschließen.

Anmeldungen werden bis Sonntag, 12 August, angenommen, im Pfarrbüro Prüm unter Telefon 06551/147460 oder im Internet unter www.pfarreiengemeinschaft-pruem.de